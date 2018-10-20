Пятову бросили торт в лицо после матча с Десной

Партнеры поздравили вратаря Шахтера с юбилейным матчем.

Поединок 12-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Десна (1:0) стал для 34-летнего голкипера "горняков" Андрея Пятова 400-м за донецкий клуб.

Партнеры по команде поздравили юбиляра, бросив торт ему в лицо.

На матч против Десны Пятов вышел в специальной форме, на груди у вратаря было написано "400". За Шахтер вратарь выступает с 2007-го года.

"Я никогда не ставлю свои личные рекорды выше команды. Для меня важнее, что сегодня мы добыли победу, чем мои 400 игр. Запоминающихся матчей за Шахтер было много. Каждая игра – это маленькая история. Конечно же, один самый памятный матч – это финал Кубка УЕФА. Это самый главный матч в моей карьере", - отметил Пятов после игры.