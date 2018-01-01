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Скандал в матче Шахтер – Десна: судья отменил красную карточку игроку Десны, удалил Кайоде

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Сергей Бойко сначала показал Луке Коберидзе вторую желтую карточку, а потом отменил свое решение.
Сергей Бойко
Сергей Бойко

Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Десной отметился рядом спорных судейских решений арбитра матча Сергея Бойко.

На 60-й минуте игры полузащитник Десны Лука Коберидзе вблизи своей штрафной сыграл в подкате против защитника "горняков" Сергея Кривцова, за что получил вторую желтую карточку от рефери Сергея Бойко.

Стоит отметить, что на повторе видно, что в подкате Коберидзе играл чисто и пролетел мимо ног соперника, а Кривцов перецепился через свою же ногу.

Странным выглядит следующее решение арбитра - игроки черниговцев сразу набросились на судью и, похоже, начали доказывать, что правила нарушал не Коберидзе. Бойко согласился с их доводами и отменил свое решение, позволив Коберидзе остаться на поле и продолжить игру, а желтую карточку показал защитнику Антону Браткову, который вообще не участвовал в эпизоде.

Спустя несколько минут случился другой эпизод - Кайоде наступил на упавшего футболиста Десны Максима Имерекова. Неизвестно, намеренно это было или он просто неудачно приземлился после верховой борьбы, но Кайоде сразу же увидел перед собой красный свет.

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Теги: Шахтер, десна, чемпионат Украины
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