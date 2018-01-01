Скандал в матче Шахтер – Десна: судья отменил красную карточку игроку Десны, удалил Кайоде
Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Десной отметился рядом спорных судейских решений арбитра матча Сергея Бойко.
На 60-й минуте игры полузащитник Десны Лука Коберидзе вблизи своей штрафной сыграл в подкате против защитника "горняков" Сергея Кривцова, за что получил вторую желтую карточку от рефери Сергея Бойко.
Стоит отметить, что на повторе видно, что в подкате Коберидзе играл чисто и пролетел мимо ног соперника, а Кривцов перецепился через свою же ногу.
Странным выглядит следующее решение арбитра - игроки черниговцев сразу набросились на судью и, похоже, начали доказывать, что правила нарушал не Коберидзе. Бойко согласился с их доводами и отменил свое решение, позволив Коберидзе остаться на поле и продолжить игру, а желтую карточку показал защитнику Антону Браткову, который вообще не участвовал в эпизоде.
Спустя несколько минут случился другой эпизод - Кайоде наступил на упавшего футболиста Десны Максима Имерекова. Неизвестно, намеренно это было или он просто неудачно приземлился после верховой борьбы, но Кайоде сразу же увидел перед собой красный свет.
Полная версия правил