Скандал в матче Шахтер – Десна: судья отменил красную карточку игроку Десны, удалил Кайоде

Сергей Бойко сначала показал Луке Коберидзе вторую желтую карточку, а потом отменил свое решение.

Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Десной отметился рядом спорных судейских решений арбитра матча Сергея Бойко.

На 60-й минуте игры полузащитник Десны Лука Коберидзе вблизи своей штрафной сыграл в подкате против защитника "горняков" Сергея Кривцова, за что получил вторую желтую карточку от рефери Сергея Бойко.

Стоит отметить, что на повторе видно, что в подкате Коберидзе играл чисто и пролетел мимо ног соперника, а Кривцов перецепился через свою же ногу.

Странным выглядит следующее решение арбитра - игроки черниговцев сразу набросились на судью и, похоже, начали доказывать, что правила нарушал не Коберидзе. Бойко согласился с их доводами и отменил свое решение, позволив Коберидзе остаться на поле и продолжить игру, а желтую карточку показал защитнику Антону Браткову, который вообще не участвовал в эпизоде.

Спустя несколько минут случился другой эпизод - Кайоде наступил на упавшего футболиста Десны Максима Имерекова. Неизвестно, намеренно это было или он просто неудачно приземлился после верховой борьбы, но Кайоде сразу же увидел перед собой красный свет.