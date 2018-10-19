Фонсека: Мы играли намного лучше вдесятером, чем до этого в полных составах

Паулу Фонсека поделился эмоциями после победы Шахтера над Десной в 12-м туре УПЛ.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека считает, что удаление Оларенваджу Кайоде пошло его команде на пользу в матче с Десной (1:0).

"Понятно, что мы провели некоторые изменения: часть игроков была задействована в матчах за сборные. В первом тайме нам не всегда удавалось преодолевать насыщенную оборону соперника и мы позволили им пару раз выйти опасно в атаку. Мы были не всегда хороши, но я видел старание игроков. Нужно понимать, что не всегда просто вскрыть такую оборону соперника. Во втором тайме мы хорошо проявил себя. Особенно, когда мы остались вдесятером.Команда показала характер. Мы играли намного лучше вдесятером, чем до этого в полных составах. После удаления Кайоде мы был более опасными и быстрыми. Меня это очень порадовало. Это сложная победа, но мы заслужили этот гол в конце встречи.

У нас есть несколько штатных исполнителей стандартов. Майкон – один из них. Он много работает над этим элементом на тренировках. К сожалению, мы не смогли забить с игры, но сделали это в важный момент поединка", – приводит слова Фонсеки сайт телеканалов Футбол 1/2.

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