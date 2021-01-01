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Сборная Украины может сыграть в Полтаве

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Федерация футбола Украины рассматривает возможность проведения матчей сборной в Полтаве.
Стадион Ворскла имени Алексея Бутовского
Стадион Ворскла имени Алексея Бутовского
champion.com.ua

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что в городе Полтава привели в порядок стадион и аэропорт, поэтому существует возможность проводить матчи сборной там.

“На один из ближайших матчей сборная Украины может надеть третий комплект формы - белый“, - сообщил Павелко tribuna.com.

Напомним, что стадион Ворскла имени Алексея Бутовского был реконструирован в связи с выступлением полтавчан в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что ФФУ вывела около 1 млн долларов через офшор.

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Теги: фубол, Федерация футбола Украины, Андрей Павелко, сборная Украина по футболу
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Источник: Tribuna

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