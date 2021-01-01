Сборная Украины может сыграть в Полтаве

Федерация футбола Украины рассматривает возможность проведения матчей сборной в Полтаве.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что в городе Полтава привели в порядок стадион и аэропорт, поэтому существует возможность проводить матчи сборной там.

“На один из ближайших матчей сборная Украины может надеть третий комплект формы - белый“, - сообщил Павелко tribuna.com.

Напомним, что стадион Ворскла имени Алексея Бутовского был реконструирован в связи с выступлением полтавчан в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что ФФУ вывела около 1 млн долларов через офшор.