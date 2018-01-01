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ФФУ вывела около 1 млн долларов через офшор - СМИ

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Федерацию футбола Украины подозревают в выводе денег через офшор в ОАЭ.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
football.ua

Во время закупки оборудования для завода ФФУ по производству искуственных полей из бюджета федерации вывели более 1 миллиона долларов через офшор, - выяснили журналисты программы Схемы: коррупция в деталях.

Сообщается, что президент ФФу Андрей Павелко лично летал в ОАЭ, где зарегистрирована фирма-прокладка, на встречу с ее номинальным директором.

В коррупционных схемах также может быть замешан генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Ранее, Павелко рассказал о системе VAR в УПЛ.

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Теги: футбол, Федерация футбола Украины, Андрей Павелко
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Источник: radiosvoboda.org

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