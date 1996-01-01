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Суркис – Хацкевичу: Вы отдаете все ради построения сильного Динамо

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Президент Динамо поздравил Александра Хацкевича с днем рождения.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
fcdynamo.kiev.ua

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил главного тренера “бело-синих“ Александра Хацкевича с 45-летием. 

“Этот день является хорошей возможностью вспомнить начало нашей совместной работы в футбольном клубе Динамо. С первого дня Вашего пребывания в команде было понятно – Динамо усилилось футболистом, который имеет не только выдающиеся футбольные способности, но и обладает крепким характером, способностью повести команду за собой, вселить в товарищей по команде уверенность в собственных силах“, - приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

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Выделил президент команды и современный этап карьеры Хацкевича-тренера.

“Теперь, продолжая свою динамовскую карьеру в качестве тренера, вы отдаете все Ваши знания и опыт ради построения на самом деле сильного и конкурентоспособного Динамо. Вы взяли на себя непростое бремя и большую ответственность. Своим неутомимым трудом и уверенностью в конечном успехе вы вдохновляете не только футболистов, но и всех, кто причастен к Динамо, всех, кто желает команде новых побед“, – добавил Суркис.

Стоит отметить, что в качестве игрока Александр Хацкевич выступал за киевское Динамо с 1996-го по 2003-й годы. В качестве тренера возглавляет первую команду Динамо с июня 2017-го года.

Напомним, ранее в Лиге Европы столичный клуб не смог обыграть чешский клуб Яблонец, ведя по ходу матча 2:0.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Суркис, Хацкевич, футбол
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