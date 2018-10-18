Игрок Мариуполя дебютировал за сборную Камеруна

Защитник Мариуполя Дава сыграл свой первый матч за национальную сборную.

Футболист Мариуполя Джойским Дава дебютировал за сборную Камеруна.

22-летний камерунец вышел в стартовом составе против сборной Малави и провел на поле все 90 минут. Матч закончился в ничью.

Напомним, что в текущем сезоне Чемпионата Украины Дава 6 раз выходил в футболке мариупольского клуба.

Ранее сообщалось, что Харатин принес извинения Тайсону за нанесенную травму.