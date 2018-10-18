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Игрок Мариуполя дебютировал за сборную Камеруна

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Защитник Мариуполя Дава сыграл свой первый матч за национальную сборную.
Джойским Дава
Джойским Дава
football.ua

Футболист Мариуполя Джойским Дава дебютировал за сборную Камеруна.

22-летний камерунец вышел в стартовом составе против сборной Малави и провел на поле все 90 минут. Матч закончился в ничью.

Напомним, что в текущем сезоне Чемпионата Украины Дава 6 раз выходил в футболке мариупольского клуба.

Ранее сообщалось, что Харатин принес извинения Тайсону за нанесенную травму.

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Теги: футбол, Мариуполь, Сборная Камеруна, Джойским Дава
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