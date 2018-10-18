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Маркевич: У Карпат нет никакой перспективы

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Экс-тренер львовских Карпат поделился своим мнением о состоянии клуба.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
footboom.com

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы львовских Карпат.

“На протяжении 17-ти лет команда думает, как бы не вылететь из чемпионата. Руководство жалуется, что болельщики не ходят на матчи. А кто захочет смотреть на такой футбол? У клуба нет перспективы“, - сказал специалист на радио Мова футболу.

“Не думаю, что Петр Дыминский когда-нибудь продаст команду. Скорее всего, он ее угробит до конца“, - заявил Маркевич.

Ранее сообщалось, что Маркевич может возглавить польский клуб.

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Теги: футбол, Мирон Маркевич, Карпаты
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Комментариев (1)
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ofizep    18.10.2018, 20:21
Оценка:  0
ofizep
Недивлюсь Карпати з моменту покидання Кононовим посту головноно тренера. Єдине дербі з фк Львів дивився, де був за Фк Львів( історію пам'ятаєм). Команда дно, мотивації в них 0, пантів дохрена, вміння, бажання ніхрена.
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