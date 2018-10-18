Маркевич: У Карпат нет никакой перспективы

Экс-тренер львовских Карпат поделился своим мнением о состоянии клуба.

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы львовских Карпат.

“На протяжении 17-ти лет команда думает, как бы не вылететь из чемпионата. Руководство жалуется, что болельщики не ходят на матчи. А кто захочет смотреть на такой футбол? У клуба нет перспективы“, - сказал специалист на радио Мова футболу.

“Не думаю, что Петр Дыминский когда-нибудь продаст команду. Скорее всего, он ее угробит до конца“, - заявил Маркевич.

Ранее сообщалось, что Маркевич может возглавить польский клуб.