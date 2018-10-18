Маркевич: У Карпат нет никакой перспективы
Экс-тренер львовских Карпат поделился своим мнением о состоянии клуба.
Украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы львовских Карпат.
“На протяжении 17-ти лет команда думает, как бы не вылететь из чемпионата. Руководство жалуется, что болельщики не ходят на матчи. А кто захочет смотреть на такой футбол? У клуба нет перспективы“, - сказал специалист на радио Мова футболу.
“Не думаю, что Петр Дыминский когда-нибудь продаст команду. Скорее всего, он ее угробит до конца“, - заявил Маркевич.
Ранее сообщалось, что Маркевич может возглавить польский клуб.
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