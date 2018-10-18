Выдающийся украинский футболист и тренер Олег Базилевич умер на 81-м году жизни.

В Киеве попрощались с Олегом Базилевичем ФК Динамо Киев

Во вторник, 16 октября, на 81-м году жизни, умер выдающийся украинский футболист и тренер Олег Базилевич. Сегодня его проводили в последний путь.

Проститься с легендой, учителем, тренером, другом и близким человеком, провести его в последний путь, пришли сотни людей. Символически, что прощание проходило в Олимпийском дворике НСК Олимпийский - стадионе, который также, по-своему, долгие годы был его домом.

Почтить память и проводить в последний путь Олега Базилевича пришли президент «Динамо» Игорь Суркис, вице-президент УЕФА Григорий Суркис, первый вице-президент Динамо Виталий Сивков, генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе, главный тренер Динамо Александр Хацкевич, тренерский штаб и команда в полном составе, а также ветераны Динамо, сборной СССР и Украины, футболисты, тренеры, журналисты и болельщики.

После гражданской панихиды Олега Петровича похоронили на Байковом кладбище на участке 42А, бок о бок с другими динамовцами и его давним другом – Валерием Лобановским.

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