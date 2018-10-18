В Киеве попрощались с Олегом Базилевичем
Во вторник, 16 октября, на 81-м году жизни, умер выдающийся украинский футболист и тренер Олег Базилевич. Сегодня его проводили в последний путь.
Проститься с легендой, учителем, тренером, другом и близким человеком, провести его в последний путь, пришли сотни людей. Символически, что прощание проходило в Олимпийском дворике НСК Олимпийский - стадионе, который также, по-своему, долгие годы был его домом.
Почтить память и проводить в последний путь Олега Базилевича пришли президент «Динамо» Игорь Суркис, вице-президент УЕФА Григорий Суркис, первый вице-президент Динамо Виталий Сивков, генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе, главный тренер Динамо Александр Хацкевич, тренерский штаб и команда в полном составе, а также ветераны Динамо, сборной СССР и Украины, футболисты, тренеры, журналисты и болельщики.
После гражданской панихиды Олега Петровича похоронили на Байковом кладбище на участке 42А, бок о бок с другими динамовцами и его давним другом – Валерием Лобановским.
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