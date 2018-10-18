Марлос стал лучшим игроком сборной Украины в Лиге наций по версии InStat

Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком нашей команды в матчах Лиги наций.

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос стал лучшим игроком национальной команды в матчах Лиги наций по данным InStat. Об этом сообщает Команда №1.

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Марлос все три матча в Лиге наций провел в основе и отметился одним ассистом. Его индекс по версии InStat составил 306 баллов. На втором месте оказались защитник Николай Матвиенко и вратарь Андрей Пятов, которые получили 287 баллов.

Третье место у защитника Александра Караваева с индексом 276 баллов.

Все эти игроки провели за сборную Украины полные три матча в Лиге наций. Кроме них это еще удалось Ярославу Ракицкому.

Напомним, хавбек Шахтера Марлос стал лучшим игроком в группе сборной Украины в Лиге наций по версии WhoScored.

Ранее сообщалось, что два украинских футболиста попали в символическую сборную тура Лиги наций по версии WhoScored.

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