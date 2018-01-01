Мораес: Яремчук - лучший форвард сборной Украины

Игрок Шахтера рассказал о Романе Яремчуке.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес выделил нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

“Я хорошо знаю Романа Яремчука. Мы вместе играли и тренировались в Динамо. Я думаю, что сейчас Роман лучший украинский форвард.

В бельгийском футболе не просто, но для его карьеры этот переход важен. Он многому научится.

Роман - технический игрок и физически мощный футболист. Да, он еще не забивал за сборную Украины, но я хочу его поддержать. Он проявит себя уже в ближайшее время“, - сказал Мораес.