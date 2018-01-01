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Ротань: Селезнев - форвард номер один в стране

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Экс-игрок сборной Украины прокомментировал игру национальной команды.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
footboom.com

Асистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань поделился мнением об игроках сборной Украины.

“Сборная Украины с каждым матчем играет все лучше и лучше. Уже видна разница между командой двухгодичной давности и сегодняшней. Это две абсолютно разные команды.

“Малиновский успел стать лидером команды. Хотя пока у нас дефицит форвардов, но они есть. По моему мнению, на сегодняшний день Женя Селезнев - форвард номер один. Он качественный бомбардир, у него есть достаточно опыта. Плюс есть еще Артем Кравец и Роман Яремчук. Но я бы выделил именно Селезнева“, - цитирует Ротаня Футбол 1. 

Ранее стало известно, что Руслан Ротань выпустит автобиографию.

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Теги: футбол, Руслан Ротань, Евгений Селезнев, сборная Украины по футболу
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Источник: Футбол 1

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