Ротань: Селезнев - форвард номер один в стране

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал игру национальной команды.

Асистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань поделился мнением об игроках сборной Украины.

“Сборная Украины с каждым матчем играет все лучше и лучше. Уже видна разница между командой двухгодичной давности и сегодняшней. Это две абсолютно разные команды.

“Малиновский успел стать лидером команды. Хотя пока у нас дефицит форвардов, но они есть. По моему мнению, на сегодняшний день Женя Селезнев - форвард номер один. Он качественный бомбардир, у него есть достаточно опыта. Плюс есть еще Артем Кравец и Роман Яремчук. Но я бы выделил именно Селезнева“, - цитирует Ротаня Футбол 1.

Ранее стало известно, что Руслан Ротань выпустит автобиографию.