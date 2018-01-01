Ротань: Селезнев - форвард номер один в стране
Экс-игрок сборной Украины прокомментировал игру национальной команды.
Асистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань поделился мнением об игроках сборной Украины.
“Сборная Украины с каждым матчем играет все лучше и лучше. Уже видна разница между командой двухгодичной давности и сегодняшней. Это две абсолютно разные команды.
“Малиновский успел стать лидером команды. Хотя пока у нас дефицит форвардов, но они есть. По моему мнению, на сегодняшний день Женя Селезнев - форвард номер один. Он качественный бомбардир, у него есть достаточно опыта. Плюс есть еще Артем Кравец и Роман Яремчук. Но я бы выделил именно Селезнева“, - цитирует Ротаня Футбол 1.
Ранее стало известно, что Руслан Ротань выпустит автобиографию.
Полная версия правил