Коноплянка: Малиновский - один из лучших исполнителей в Европе
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал матч со сборной Чехии.
Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о нападающих сборной Украины.
- Почему не забивает Роман Яремчук?
- Конечно, форвард в первую очередь должен забивать, но если команда выиграла - то все довольны, и никаких претензий быть не может. Он сыграл хорошо, у него было много моментов. Ему просто не везло. Ничего, как-нибудь Яремчук забьет решающий гол.
- А как Вам Руслан Малиновский?
- У него много козырей и секретов. У Малиновского хороший удар, он один из лучших в Европе по этому показателю. Он может и с 50-ти метров забить.
Ранее, Андрей Ярмоленко ответил на призыв давать интервью на украинском.
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