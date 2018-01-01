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Коноплянка: Малиновский - один из лучших исполнителей в Европе

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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал матч со сборной Чехии.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
express.co.uk

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о нападающих сборной Украины.

- Почему не забивает Роман Яремчук?

- Конечно, форвард в первую очередь должен забивать, но если команда выиграла - то все довольны, и никаких претензий быть не может. Он сыграл хорошо, у него было много моментов. Ему просто не везло. Ничего, как-нибудь Яремчук забьет решающий гол. 

- А как Вам Руслан Малиновский?

- У него много козырей и секретов. У Малиновского хороший удар, он один из лучших в Европе по этому показателю. Он может и с 50-ти метров забить.

Ранее, Андрей Ярмоленко ответил на призыв давать интервью на украинском.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу, Руслан Малиновский, Роман Яремчук
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Источник: ФФУ

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