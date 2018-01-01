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Малиновский: Сейчас мы на хорошей волне, играем раскованно

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Руслан Малиновский поделился впечатлениями от победы над Чехией и выходом в высший дивизион Лиги наций.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
ФФУ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, благодаря голу которого наша команда выиграла у Чехии в рамках Лиги наций, прокомментировал выступление национальной сборной.

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"Был тяжелый матч, мы отдали игре все силы. На мой взгляд, у чехов не было супермоментов, мы создали больше голевых ситуаций и могли решить судьбу матча в свою пользу раньше, если бы забили второй гол. Сейчас мы на хорошей волне, играем раскованно.

Мы достигли результата - и теперь нужно так и продолжать, чтобы выигрывать в следующих поединках. Тяжело забегать наперед. Как говорил Шевченко, нужно двигаться шаг за шагом.

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У нас было задание выиграть эту группу, и мы его выполнили. В следующем месяце у нас два матча, будем играть и пытаться улучшить свою игру. Нужно продолжать налаживать связи. Нас ждут интересные поединки", - приводит слова Малиновского официальный сайт ФФУ.

Смотрите также видео гола и обзор матча Украина - Чехия.

Напомним, после матча Лиги наций между Украиной и Чехией Руслан Малиновский поблагодарил фанатов за поддержку.

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Теги: Руслан Малиновский, сборная Украины по футболу, Лига наций, футбол
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