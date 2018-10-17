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Теперь не стыдно болеть за свою сборную: реакция Сети на победу Украины над Чехией

Комментариев: 4
Смотрите самые интересные высказывания в Twitter после победы Украины над Чехией в Лиге наций.
Реакция соцсетей на победу сборной Украины в Лиге наций
Реакция соцсетей на победу сборной Украины в Лиге наций
twitter.com/kono10official

Сборная Украины минимально обыграла Чехию и стала первой сборной, обеспечившей себе выход в дивизион А. Смотрите также обзор матча Украина - Чехия и принимайте участие в голосовании за лучшего игрока матча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил национальную команду в Twitter.

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Теги: футбол, Лига наций, сборная Украины по футболу, реакция соцсетей
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Комментариев (4)
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Осталось 500 символов
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Продюссэр  (аноним)  17.10.2018, 14:42
Оценка:  +1
Продюссэр
Пятов*
Продюссэр  (аноним)  17.10.2018, 14:39
Оценка:  +2
Продюссэр
Согласен, игры особо не было, просто не самый сильный соперник, если бы не пятов то не видать им этой победы!
chippolino2017    17.10.2018, 14:38
Оценка:  +2
chippolino2017
Просто чехи сейчас никакие. Но на самом деле чуть по-лучше стали играть.
golffstrimm    17.10.2018, 13:20
Оценка:  +1
golffstrimm
Интересно, где там кто то игру увидел.....чуть посильнее соперник , например Италия, и где она эта игра......
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