Теперь не стыдно болеть за свою сборную: реакция Сети на победу Украины над Чехией
Сборная Украины минимально обыграла Чехию и стала первой сборной, обеспечившей себе выход в дивизион А. Смотрите также обзор матча Украина - Чехия и принимайте участие в голосовании за лучшего игрока матча.
Congratulations, dear friends 🇺🇦⚽️ pic.twitter.com/ATDLPf7K8z— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 16 октября 2018 г.
Думаю з часів Калітвінцева у нас не було такого футболіста, який би так лупив лівою!!!👍— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 16 октября 2018 г.
У день, коли грали одразу чотири збірних різних вікових категорій, результати для трьох – позитивні. На такому емоційному фоні значно приємніше розбирати й аналізувати, що було не так і що слід покращити. Важливо також, що усіма було достатньо зроблено, аби здобути ці перемоги.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 16 октября 2018 г.
Когда он играет плохо - его критикую. Сегодня сыграл хорошо, поэтому, на правах болельщика, хвалю. Молодец, Пятов, как в лучшие годы.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 16 октября 2018 г.
Шевченко тепер претендує на тренер року! Браво! Дивимось далі— Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 октября 2018 г.
Марлос поет гимн, а у Ракицкого опять селезенку прихватило.#УкраїнаЧехія— Serhii Darvinskyi (@darvinskyi) 16 октября 2018 г.
Какая же у нас сейчас крутая сборная! Играют просто отлично! Андрей Николаевич, спасибо тебе! Ты вбил им в головы, что такое современный футбол! Браво, Шева! Браво, ребята! #УкраїнаПонадУсе #УкраїнаЧехія— [MAX] (@Det_Max) 16 октября 2018 г.
Из-за ора Вацка можно не только проснуться но и обосраться 😅 у меня мама чуть с кровати не упала, потише! #УкраїнаЧехія #UKRCZE— Julia Kohan (@JuliaKohan) 16 октября 2018 г.
Приятно видеть прогресс Андрея Николаевича как тренера. Мы начинаем играть в современный футбол, ребята ! #головнакоманда— Aleksandr Vlaku (@jokkky_) 16 октября 2018 г.
#головнакоманда Караваев каравай Маліновський забивай— Александр (@qay4cYm6A0inLDI) 16 октября 2018 г.
Андрей Николаевич! Спасибо Вам! Вся Украина гордится нашей сборной! Слава Украине! Героям Слава!!!! #головнакоманда— Владимир (@bestlist92) 16 октября 2018 г.
#головнакоманда приємно бачити професіонала за кермом. Шева молодець. Слава Україні— Vasyl_Dorosh (@vasyl_dorosh) 16 октября 2018 г.
#головнакоманда— vilkhovoj (@vilkhovoj) 16 октября 2018 г.
Чуточку не хватает реализации нам. Малиновский - снайпер.
Україна-Чехія 1:0.Це супер!!!Хлопці-ви круті.А Шевченко-не тільки зірковий футболіст,а й дійсно крутий тренер.#головнакоманда— Anna (@AGrechanichenko) 16 октября 2018 г.
Сижу и смотрю футбол Украина - Чехия , и просто офигиваю от того как Андрей Шевченко поставил игру нашей сборной. Мы очень хорошо играем и теперь не стыдно болеть за свою сборную , я очень рад такой игре! pic.twitter.com/LVy9ZfP3uz— Артем (@y_artio) 16 октября 2018 г.
Гибралтар Грузия Россия Украина Бельгия Голландия— AntiPopan4ik (@Shaymiiiii) 16 октября 2018 г.
Кто-то из этих сборных стопроцентно заберёт Евро!
Кто бы мне сказал год назад что под руководством Шевченко, с основой в лице Малиновского, Яремчука, Матвиенко, Караваева.. мы будем на равных рубится с Италией, а потом займем первое место в группе.. в наглую засмеял бы..— Санчо (@Kv1ten) 16 октября 2018 г.
Украина ты просто космос 💙💛
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил национальную команду в Twitter.
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