Теперь не стыдно болеть за свою сборную: реакция Сети на победу Украины над Чехией

Смотрите самые интересные высказывания в Twitter после победы Украины над Чехией в Лиге наций.

Сборная Украины минимально обыграла Чехию и стала первой сборной, обеспечившей себе выход в дивизион А. Смотрите также обзор матча Украина - Чехия и принимайте участие в голосовании за лучшего игрока матча.

Думаю з часів Калітвінцева у нас не було такого футболіста, який би так лупив лівою!!!👍 — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 16 октября 2018 г.

У день, коли грали одразу чотири збірних різних вікових категорій, результати для трьох – позитивні. На такому емоційному фоні значно приємніше розбирати й аналізувати, що було не так і що слід покращити. Важливо також, що усіма було достатньо зроблено, аби здобути ці перемоги. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 16 октября 2018 г.

Когда он играет плохо - его критикую. Сегодня сыграл хорошо, поэтому, на правах болельщика, хвалю. Молодец, Пятов, как в лучшие годы. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 16 октября 2018 г.

Шевченко тепер претендує на тренер року! Браво! Дивимось далі — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 октября 2018 г.

Марлос поет гимн, а у Ракицкого опять селезенку прихватило.#УкраїнаЧехія — Serhii Darvinskyi (@darvinskyi) 16 октября 2018 г.

Какая же у нас сейчас крутая сборная! Играют просто отлично! Андрей Николаевич, спасибо тебе! Ты вбил им в головы, что такое современный футбол! Браво, Шева! Браво, ребята! #УкраїнаПонадУсе #УкраїнаЧехія — [MAX] (@Det_Max) 16 октября 2018 г.

Из-за ора Вацка можно не только проснуться но и обосраться 😅 у меня мама чуть с кровати не упала, потише! #УкраїнаЧехія #UKRCZE — Julia Kohan (@JuliaKohan) 16 октября 2018 г.

Приятно видеть прогресс Андрея Николаевича как тренера. Мы начинаем играть в современный футбол, ребята ! #головнакоманда — Aleksandr Vlaku (@jokkky_) 16 октября 2018 г.

Андрей Николаевич! Спасибо Вам! Вся Украина гордится нашей сборной! Слава Украине! Героям Слава!!!! #головнакоманда — Владимир (@bestlist92) 16 октября 2018 г.

#головнакоманда приємно бачити професіонала за кермом. Шева молодець. Слава Україні — Vasyl_Dorosh (@vasyl_dorosh) 16 октября 2018 г.

#головнакоманда

Чуточку не хватает реализации нам. Малиновский - снайпер. — vilkhovoj (@vilkhovoj) 16 октября 2018 г.

Україна-Чехія 1:0.Це супер!!!Хлопці-ви круті.А Шевченко-не тільки зірковий футболіст,а й дійсно крутий тренер.#головнакоманда — Anna (@AGrechanichenko) 16 октября 2018 г.

Сижу и смотрю футбол Украина - Чехия , и просто офигиваю от того как Андрей Шевченко поставил игру нашей сборной. Мы очень хорошо играем и теперь не стыдно болеть за свою сборную , я очень рад такой игре! pic.twitter.com/LVy9ZfP3uz — Артем (@y_artio) 16 октября 2018 г.

Гибралтар Грузия Россия Украина Бельгия Голландия

Кто-то из этих сборных стопроцентно заберёт Евро! — AntiPopan4ik (@Shaymiiiii) 16 октября 2018 г.

Кто бы мне сказал год назад что под руководством Шевченко, с основой в лице Малиновского, Яремчука, Матвиенко, Караваева.. мы будем на равных рубится с Италией, а потом займем первое место в группе.. в наглую засмеял бы..

Украина ты просто космос 💙💛 — Санчо (@Kv1ten) 16 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил национальную команду в Twitter.

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