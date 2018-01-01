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ФФУ получит 3 миллиона за победу сборной Украины в группе Лиги наций

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Успех национальной команды принесет Федерации футбола Украины 3 миллиона евро призовых.
ФФУ получит 3 миллиона евро призовых
ФФУ получит 3 миллиона евро призовых
ФФУ

Федерация футбола Украины получит повышенные призовые от УЕФА за победу сборной Украины в группе B1 в рамках нового турнира Лиги наций.

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Несколько дней назад исполнительный комитет УЕФА увеличил размер призовых за участие в турнире с 1 миллиона евро до 1,5 миллиона евро. Кроме того, победитель группы дополнительно получит 1,5 миллиона евро.

Таким образом, ФФУ получит 3 миллиона евро - за участие сборной Украины в Лиге наций и за победу в группе. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что победитель Лиги наций получит 6 миллионов евро, финалист – 4,5 миллиона, бронзовый призер турнира –  3,5 миллиона, а команда, занявшая 4-е место – 2,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил национальную команду с историческим достижением.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Лига наций, ФФУ, призовые, УЕФА
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