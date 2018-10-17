Ярмоленко ответил на призыв давать интервью на украинском языке

Полузащитник сборной Украины отреагировал на призыв прекратить общаться с прессой на русском языке, прозвучавший в его адрес.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы национальной команды в домашнем матче 4-го тура Лиги наций против Чехии (1:0) ответил на призыв директора департамента по связям со СМИ киевского Динамо Николая Несенюка прекратить давать интервью на русском языке.

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“Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу – на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце.

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Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь“, – цитирует Ярмоленко Динамо Киев от Шурика.

Напомним, благодаря победе над Чехией сборная Украины досрочно выиграла группу B1.

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