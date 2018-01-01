Яремчук: Мне нужно много работать над реализацией

Роман Яремчук признался, что его расстраивают собственные промахи.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал исход матча Лиги наций против Чехии и рассказал, что расстраивается из-за своих промахов.

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“Мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Я впервые играл при заполненных трибунах в Украине. Меня переполняют эмоции. Думаю, я такого не испытывал даже в Бельгии.

Я мог забить, как и в прошлой игре. Мне нужно много работать над реализацией. Я чувствую поддержку со стороны тренерского штаба и буду работать. Мои промахи меня очень расстраивают.

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Нужно много работать, один раз это можно списать на невезение, но не четыре-пять моментов. На таком высоком уровне будут такие матчи, где один-два эпизода могут решить судьбу игры. У нас фантастическая атмосфера в команде, но нам рано праздновать“, - приводит слова Яремчука телеканал Футбол.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Чехию в матче 4-го тура Лиги наций. На нашем сайте также можно посмотреть видео гола и обзор этого матча.

Отметим, что благодаря победе над сборной Чехии наша команда досрочно выиграла группу B1.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал Роману Яремчуку ценный совет относительно отсутствия голов.

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