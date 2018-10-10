Сборная Украины U-17 с первого места вышла в элит-раунд Евро 2019

Юношеская сборная Украины (U-17) завоевала путевку в элит-раунд чемпионата Европы 2019.

Сборная Украины U-17 одержала непростую победу на сверстниками из Боснии и Герцеговины со счетом 3:2 в последнем туре квалификационного раунда Евро-2019.

Благодаря этому “желто-синие“ заняли первое место в отборочной группе и вышли в элит-раунд Евро-2019, который состоится весной.

Евро-2019 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 2.

И В Н П М О 1. Украина 3 2 1 0 16:4 7 2. Исландия 3 1 2 0 11:3 5 3. Босния и Герцеговина 3 1 1 1 11:4 4 4. Гибралтар 3 0 0 3 0:27 0

10.10.18г. Исландия - Украина 2:2

13.10318г. Украина - Гибралтар 11:0

16.10.18г. Украина - Босния и Герцеговина 3:2

Голы: Судаков (13, пенальти), Шуранов (29, 68) — Юсупович (45+1), Дуракович (74, пенальти).

Украина: Турбаевский, Скорко, Забарний, Вивчаренко, Эмере, Бражко, Судаков (Ванат, 66), Кобылянский (Егбуджуо, 76), Близниченко (Соловьев, 85), Гончарук (Кобак, 75), Шуранов (Вьюнник, 85)

Босния и Герцеговина: Четкович, Дедич, Бобарич, Дуракович, Дрина, Дрле (Живкович, 73), Винтоньи (Муйканович, 55), Юсупович, Кечанович (Бошняк, 46), Йович (Гасал, 55), Беча (Шувалия , 73)

Предупреждения: Кечанович, Бобарич, Дуракович

Удаление: Бобарич, 89

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