Сборная Украины U-17 с первого места вышла в элит-раунд Евро 2019
Сборная Украины U-17 одержала непростую победу на сверстниками из Боснии и Герцеговины со счетом 3:2 в последнем туре квалификационного раунда Евро-2019.
Благодаря этому “желто-синие“ заняли первое место в отборочной группе и вышли в элит-раунд Евро-2019, который состоится весной.
Евро-2019 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 2.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Украина
|3
|2
|1
|0
|16:4
|7
|2. Исландия
|3
|1
|2
|0
|11:3
|5
|3. Босния и Герцеговина
|3
|1
|1
|1
|11:4
|4
|4. Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|0:27
|0
10.10.18г. Исландия - Украина 2:2
13.10318г. Украина - Гибралтар 11:0
16.10.18г. Украина - Босния и Герцеговина 3:2
Голы: Судаков (13, пенальти), Шуранов (29, 68) — Юсупович (45+1), Дуракович (74, пенальти).
Украина: Турбаевский, Скорко, Забарний, Вивчаренко, Эмере, Бражко, Судаков (Ванат, 66), Кобылянский (Егбуджуо, 76), Близниченко (Соловьев, 85), Гончарук (Кобак, 75), Шуранов (Вьюнник, 85)
Босния и Герцеговина: Четкович, Дедич, Бобарич, Дуракович, Дрина, Дрле (Живкович, 73), Винтоньи (Муйканович, 55), Юсупович, Кечанович (Бошняк, 46), Йович (Гасал, 55), Беча (Шувалия , 73)
Предупреждения: Кечанович, Бобарич, Дуракович
Удаление: Бобарич, 89
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