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Тренер сборной Чехии: Атмосфера в Харькове была великолепной

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Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы после неудачи его команды в поединке с Украиной в Лиге наций принял участие в традиционной пресс-конференции.
Ярослав Шилгавы
Ярослав Шилгавы
ФФУ

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы после поражения от Украины признался, что пребывает в плохом настроении, но отдал должное украинским футболистам и болельщикам в Харькове.

"Украина — отличная команда, в которой много индивидуально сильных исполнителей. Я считаю, что мы сыграли лучше против украинцев, чем в первом матче на своем поле. Думаю, что соперник переживал за результат матча, хотя одно очко и гарантировало ему выход в группу А Лиги наций.

Болельщики? Атмосфера была великолепной, болельщики поддерживали свою команду и это было куда лучше, чем поединок сборной Украины со Словакией при пустых трибунах", - отметил Шилгавы. 

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Теги: Лига наций, сборная Украины, сборная Чехии
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