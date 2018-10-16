Тренер сборной Чехии: Атмосфера в Харькове была великолепной

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы после неудачи его команды в поединке с Украиной в Лиге наций принял участие в традиционной пресс-конференции.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы после поражения от Украины признался, что пребывает в плохом настроении, но отдал должное украинским футболистам и болельщикам в Харькове.

"Украина — отличная команда, в которой много индивидуально сильных исполнителей. Я считаю, что мы сыграли лучше против украинцев, чем в первом матче на своем поле. Думаю, что соперник переживал за результат матча, хотя одно очко и гарантировало ему выход в группу А Лиги наций.

Болельщики? Атмосфера была великолепной, болельщики поддерживали свою команду и это было куда лучше, чем поединок сборной Украины со Словакией при пустых трибунах", - отметил Шилгавы.