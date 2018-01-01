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Шевченко: Хотелось бы, чтобы в завершении ребята прибавили

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Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции отметил закономерность победы над Чехией.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко выступил на пресс-конференции после победы своей команды над Чехией.

"В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, за создание такой великолепной атмосферы. Очень приятно было играть в таких условиях. Уверен, вся страна смотрела матч, и мне приятно за достигнутый результат.

Игру с Чехией оцениваю очень хорошо. Моментами были допущены ошибки, особенно в первом тайме. В целом, команда контролировала ход игры. Хотелось бы, чтобы в завершении ребята прибавили, потому что мы имели хорошие шансы при счете 1:0. Не стоит дотягивать до неприятных моментов, ведь в футболе все бывает. Какой-то угловой или штрафной могли вылиться в пропущенный мяч. Во втором тайме было достаточно возможностей для второго гола. Если бы забили, то игра сложилась бы легче.

Мы пытаемся создать команду, двигаться вперед, за что я благодарен игрокам. Пытаемся работать по тому направлению, которое было выбрано с самого начала. Прогресс есть: меняется качество игры, есть определенный результат. Мы сегодня только на полпути и хотелось бы через время достигнуть тех целей, которые мы перед собой поставили.

Как вмне гол Руслана Малиновского? Это классический гол хорошего полузащитника. Руслан занял правильную позицию, создал для себя пространство. Получил мяч и правильно обработал его. У него великолепный удар. Команда также сыграла продуктивно, создав для Малиновского такой момент. Очень хороший мяч", - отметил Шевченко.

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Теги: сборная Украины, Андрей Шевченко
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