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Украина - первая сборная в истории Лиги наций, гарантировавшая себе выход в высший дивизион

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Сборная Украины обыграла Чехию, выиграв досрочно свою группу в Лиге наций.
Украина - первая сборная в истории Лиги наций, гарантировавшая себе выход в высший дивизион

В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Украины обыграла Чехию со счетом 1:0.

Таким образом, "желто-синие" - первая сборная в истории Лиги наций, которая гарантировала себе выход в высший дивизион А.

В группе В1Украина набрала девять пунктов, сборная Чехии — 3, а Словакия — 0 очков.

Уже известно, что из дивизиона А вылетели Польша и Исландия. Там точно остались Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия и Испания. Также останется кто-то из пар Нидерланды/Германия  Англия/Хорватия.

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Теги: сборная Украины, Лига Наций
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Комментариев (1)
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Вадим333    17.10.2018, 08:39
Оценка:  +1
Вадим333
а Босния??? они ведь на день раньше выиграли 3й матч подряд.
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