Украина - первая сборная в истории Лиги наций, гарантировавшая себе выход в высший дивизион

Сборная Украины обыграла Чехию, выиграв досрочно свою группу в Лиге наций.

В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Украины обыграла Чехию со счетом 1:0.

Таким образом, "желто-синие" - первая сборная в истории Лиги наций, которая гарантировала себе выход в высший дивизион А.

В группе В1Украина набрала девять пунктов, сборная Чехии — 3, а Словакия — 0 очков.

Уже известно, что из дивизиона А вылетели Польша и Исландия. Там точно остались Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия и Испания. Также останется кто-то из пар Нидерланды/Германия Англия/Хорватия.