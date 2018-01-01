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Малиновский: Сборная Украины способна на многое

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Руслан Малиновский поблагодарил болельщиков за поддержку..
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
ФФУ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский доволен игрой против Чехии, в которой наша команда выиграла, благодаря его голу.

"Конечно, замечательная поддержка от болельщиков. В каждом моменте, когда мы атаковали и оборонялись, они поддерживали нас. Поздняя игра, будний день, не у всех получается, но болельщики пришли.

Было достаточно моментов мы старались прессинговать высоко, старались не давать разыгрывать мяч им. 

Мой гол? Кричал Яремчуку, здорово скинул, хорошо положил… 

Прежде всего спасибо Андрею Шевченко. Он доверяет, дает бить штрафные удары, приятно было забить итальянцам, это придает уверенности, очень счастлив что выиграли, в сборной хорошая атмосфера и это главное. 

Сборная Украины сейчас способна на многое. Много молодых ребят с большим потенциалом", - сказал Малиновский в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Украина обыграла Чехию и вышла в дивизион А Лиги наций.

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Теги: Руслан Малиновский, сборная Украины по футболу, Лига наций
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