Шевченко: Команда растет и, надеюсь, будем продолжать в том же ключе

Андрей Шевченко прокомментировал матч против Чехии в рамках Лиги наций.

Сборная Украины обыграла Чехию и досрочно выиграла группу В Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свои впечатления от победного поединка.

"Благодарю болельщиков, создали нам большую поддержку, был полный стадион.

Мне понравилось, что команда контролировала ход игры. Ребята сбалансированно играли, не теряли позиции. Было несколько моментов с ошибками в первом тайме в обороне. Но, в принципе, я доволен игрой. После гола был ряд моментов, где мы могли забить, тогда было бы легче играть.

Яремчук? Он на правильном пути. Он создает моменты, делает огромный объем работы.

В целом команда растет и, надеюсь, будем продолжать в том же ключе.

Яремчук и Беседин немного разные, но оба выполняют большой объем работы. Мы ни в коем случае не отказываемся от игроков, которых вызывали до этого. Если игрок соответствует уровню, мы его вызываем, здесь работают на команду.

Атмосфера в команде? Важно, что она создается выбранным направлением, ребята поверили. Не всегда все получается. Я уверен, что это нормально, в футболе не бывает только подъема. Главное, чтобы игроки понимали свое место в команде. Ребята приезжают сюда с душой и выкладываются полностью. Мне это приятно.

У нас была товарищеская игра, мы всегда пытаемся давать шанс игрокам по мере возможности. Те игроки, которые с нами, они понимают наше направление и мы пытаемся давать им играть. В следующий раз шанс получат другие игроки. Для этого и нужны товарищеские матчи. С Италией было играть приятно, сильный соперник.

Говорить о дивизионе А пока рано. Команда в процессе своего становления. Мы пытаемся выжать максимум, игроки с пониманием к этому относятся. Технический брак у нас еще присутствует. Но потенциал у каждого есть, мы видим его. Наша цель - помогать ребятам лучше себя показывать. Каждая игра для нас - большой кусок информации.

Будем ли праздновать? Будет время - откроем шампанское обязательно. Сейчас ребята возвращаются в клубы, поэтому они должны вернуться и с завтрашнего дня начинать свою работу. А отпраздновать мы найдем время", - сказал Шевченко в эфире канала Футбол 1.