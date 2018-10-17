Украина обыграла Чехию в Лиге наций

Сборная Украины со 100% результатом выиграла свою группу.

Сборная Украины добыла свою третью победу в Лиги наций, в домашнем поединке в Харькове минимально обыграв Чехию.

Единственный мяч в составе украинской сборной в концовке первого тайма забил Руслан Малиновский, который дальним ударом поразил угол ворот чешской команды.

Вообще в первом тайме Украина играла агрессивно, часто била по воротам – лишь один Роман Яремчук после классных навесов Коноплянки мог дважды забивать, но мяч предательски шел мимо.

Во втором тайме украинцы немного отдали инициативу сопернику, сделав акцент на контратаки. Несколько раз наши футболисты опасно убегали на чужие ворота, но до результативного удара дело никак не доходило. Особенно стоит отметить выход Цыганкова один на один, но вратаря в том эпизоде он обыграть не сумел.

Чехи же угрожали воротам Пятова исключительно после дальних ударов, но получалось это у них достаточно опасно.

16 ноября команда Андрея Шевченко сыграет против Словакии последний матч в Лиге наций. Однако он для украинской сборной не имеет никакого значения в турнирном значении – команда Шевченко досрочно выиграла группу и поднимется в Дивизион А.

Украина — Чехия 1:0

Гол: Малиновский, 43

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский (Зинченко, 85) — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 69) — Яремчук.

Чехия: Павленка — Г. Селассие, Челюстка, Брабец, Новак — Павелка, Барак — Выдра (Змргал, 66), Дочкал, Янкто (Шурал, 80) — Шик (Кременчик, 73).

Предупреждения: Ракицкий — Челюстка, Павелка.