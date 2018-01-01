Коноплянка обошел Реброва по количеству матчей за сборную

И вышел на 8 место в списке рекордсменов по числу проведенных матчей.

Для форварда Шальке Евгения Коноплянки матч против Чехии стал 76-м в футболке национальной сборной. Таким образом, по этому показателю он обошел легендарного Сергея Реброва, который провел за сборную Украины 75 матчей.

Теперь Коноплянка вышел на 8 место за количеством матчей за сборную Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики Ювентуса собираются бойкотировать матч с Миланом.