Известен состав сборной Украины на матч с Чехией

Шевченко сделал 2 замены по сравнению с последним матчем.

Сборная Украины по футболу на стадионе Металлист https://twitter.com/FFUKRAINE

Сборная Украины: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Марлос, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Пластун, Кривцов, Кулач, Петряк, В.Кравец, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.

Сборная Чехии: Павленка, Челюстка, Гебре Салассие, Брабец, Новак, Барак, Дочкал (к), Янкто, Выдра, Павелка, Шик.

Запасные: Вацлик, Коубек, Кудела, Змргал, Травник, Кременчик, Стронати, Масопуст, Коуфал, Шурал.

Матч Украина-Чехия начнется на стадионе Металлист в 21-45 по киевскому времени.