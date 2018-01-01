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Известен состав сборной Украины на матч с Чехией

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Шевченко сделал 2 замены по сравнению с последним матчем.
Сборная Украины по футболу на стадионе Металлист
Сборная Украины по футболу на стадионе Металлист
https://twitter.com/FFUKRAINE

Сборная Украины: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Марлос, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Пластун, Кривцов, Кулач, Петряк, В.Кравец, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.

Сборная Чехии: Павленка, Челюстка, Гебре Салассие, Брабец, Новак, Барак, Дочкал (к), Янкто, Выдра, Павелка, Шик.

Запасные: Вацлик, Коубек, Кудела, Змргал, Травник, Кременчик, Стронати, Масопуст, Коуфал, Шурал.  

Матч Украина-Чехия начнется на стадионе Металлист в 21-45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, сборная Украина по футболу, Лига наций, Андрей Шевченко
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