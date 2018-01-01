Известен состав сборной Украины на матч с Чехией
Шевченко сделал 2 замены по сравнению с последним матчем.
Сборная Украины: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Марлос, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Пластун, Кривцов, Кулач, Петряк, В.Кравец, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.
Сборная Чехии: Павленка, Челюстка, Гебре Салассие, Брабец, Новак, Барак, Дочкал (к), Янкто, Выдра, Павелка, Шик.
Запасные: Вацлик, Коубек, Кудела, Змргал, Травник, Кременчик, Стронати, Масопуст, Коуфал, Шурал.
Матч Украина-Чехия начнется на стадионе Металлист в 21-45 по киевскому времени.
Полная версия правил