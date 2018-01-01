Шевченко: Играть на ничью ни в коем случае нельзя

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча Украина-Чехия.

“Важный момент - это реализация. Надо реализовывать свои моменты. А играть на ничью ни в коем случае нельзя. Мы не должны уступить им в желании, борьбе и самоотдаче. Мы, конечно, отнесемся более серьезно к их перестановкам. Ряд игроков, которых они вызвали, внесли свежую кровь в их игру. Они были более мотивированны в матче против словаков. Команда показала хорошие бойцовские качества и заслуженно победила“, - сказал Шевченко.

Напомним, матч Украина-Чехия состоится сегодня, 16 октября.