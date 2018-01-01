Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украина – Чехия: команды определились с формой

Комментариев: 0
Стало известно, в какой форме футболисты выйдут на поле в сегодняшнем матче Лиги Наций.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
football.ua

Футболисты сборной Украины выйдут на поле стадиона ОСК Металлист в желтой экипировке, а вратарь будет играть в черном.

Игроки сборной Чехии будут играть в красно-синих цветах, вратарь - в зеленом. 

Формы сборных Украины и Чехии
Формы сборных Украины и Чехии
ФФУ

Соответствующее решение было утверджено сегодня на традиционном предматчевом совещании представителей команд и официальных лиц, которая проходила в пресс-центре ОСК “Металлист“ в Харькове.

Напомним, что матч Украина-Чехия состоится сегодня, 16 октября.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Чехии по футболу, ОСК Металлист
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь