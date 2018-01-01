Украина – Чехия: команды определились с формой

Стало известно, в какой форме футболисты выйдут на поле в сегодняшнем матче Лиги Наций.

Футболисты сборной Украины выйдут на поле стадиона ОСК Металлист в желтой экипировке, а вратарь будет играть в черном.

Игроки сборной Чехии будут играть в красно-синих цветах, вратарь - в зеленом.

Формы сборных Украины и Чехии ФФУ

Соответствующее решение было утверджено сегодня на традиционном предматчевом совещании представителей команд и официальных лиц, которая проходила в пресс-центре ОСК “Металлист“ в Харькове.

Напомним, что матч Украина-Чехия состоится сегодня, 16 октября.