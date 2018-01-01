Игрок сборной Чехии: Украина - опасная команда, у них есть Коноплянка и Марлос

Ондржей Челустка прокомментировал предстоящий поединок сборной Чехии против Украины.

Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка поделился своими ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

Читай также: Марлос - лучший игрок группы сборной Украины в Лиге Наций

“Бесспорно, сборная Украины сильнее Словакии, ведь в ее составе есть отличные исполнители. Украина - это опасная команда, ведь у них есть Коноплянка и Марлос. Это действительно быстрая и техничная команда.

Нам нужно сыграть организованно, быть сконцентрированными и всегда помнить о подстраховке. В первом матче против Украины нам не хватало агрессии и активности. Эти моменты мы будем исправлять сегодня в Харькове.

Читай также: Ракицкий пробросил мяч мимо ног Зинченко на тренировке сборной

Можем ли мы занять первое место в группе? Конечно, но для этого нужно побеждать не только сегодня, но и в каждом матче. Это нужно для результатов и для наших болельщиков. Мы постараемся обыграть сегодня Украину“, - приводит слова Челустки пресс-служба сборной Чехии.

Напомним, матч Украина - Чехия состоится 16 октября на ОСК Металлист в Харькове. Стартовый свисток - в 21:45. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Отметим, что в случае победы “желто-синие“ досрочно выйдут в лигу А.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается менять модель игры в матче с Чехией.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.