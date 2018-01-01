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Игрок сборной Чехии: Украина - опасная команда, у них есть Коноплянка и Марлос

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Ондржей Челустка прокомментировал предстоящий поединок сборной Чехии против Украины.
Ондржей Челустка
Ондржей Челустка
Getty Images

Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка поделился своими ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

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“Бесспорно, сборная Украины сильнее Словакии, ведь в ее составе есть отличные исполнители. Украина - это опасная команда, ведь у них есть Коноплянка и Марлос. Это действительно быстрая и техничная команда.

Нам нужно сыграть организованно, быть сконцентрированными и всегда помнить о подстраховке. В первом матче против Украины нам не хватало агрессии и активности. Эти моменты мы будем исправлять сегодня в Харькове.

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Можем ли мы занять первое место в группе? Конечно, но для этого нужно побеждать не только сегодня, но и в каждом матче. Это нужно для результатов и для наших болельщиков. Мы постараемся обыграть сегодня Украину“, - приводит слова Челустки пресс-служба сборной Чехии.

Напомним, матч Украина - Чехия состоится 16 октября на ОСК Металлист в Харькове. Стартовый свисток - в 21:45. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Отметим, что в случае победы “желто-синие“ досрочно выйдут в лигу А.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается менять модель игры в матче с Чехией.

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Теги: футбол, сборная Чехии по футболу, сборная Украины по футболу, Лига наций
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