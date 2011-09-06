Украина – Чехия: онлайн трансляция матча Лиги наций начнется в 21:45
Сборная Украины 16 октября сыграет дома с Чехией в рамках третьего матча Лиги наций.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 1,75, а на чехов – 4,42. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.
Последние игры Украины:
10.10.18 (Товарищеский матч) Италия – Украина 1:1
09.09.18 (Лига наций) Украина – Словакия 1:0
06.09.18 (Лига наций) Чехия – Украина 1:2
03.06.18 (Товарищеский матч) Албания – Украина 1:4
31.05.18 (Товарищеский матч) Марокко – Украина 0:0
Последние игры Чехии:
13.10.18 (Лига наций) Словакия – Чехия 1:2
10.09.18 (Товарищеский матч) Россия – Чехия 5:1
06.09.18 (Лига наций) Чехия – Украина 1:2
06.06.18 (Товарищеский матч) Чехия – Нигерия 1:0
01.06.18 (Товарищеский матч) Австралия – Чехия 4:0
Последние очные встречи:
06.09.18 (Лига наций) Чехия – Украина 1:2
15.08.12 (Товарищеский матч) Украина – Чехия 0:0
06.09.11 (Товарищеский матч) Чехия – Украина 4:0
Отметим, встреча 3-го тура группы B1 Украина – Чехия состоится в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 октября, начиная с 21:45 по киевскому времени.
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