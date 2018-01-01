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Ракицкий пробросил мяч мимо ног Зинченко на тренировке сборной

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Сборная Украины провела тренировку перед поединком Лиги наций с командой Чехии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
ФФУ

Cборная Украины провела предматчевую тренировку накануне поединка Лиги наций со сборной Чехии. Местом занятия тренерский штаб "сине-желтых" выбрал поле стадиона Солнечный, на котором играет команда Металлист-1925.

Во время выполнения нового упражнения, которое игрокам предложил Андреа Мальдера, - игры в квадрат в касание в ограниченном фишками пространстве, Ярослав Ракицкий пробросил мяч между ног Александру Зинченко.

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Теги: Александр Зинченко, Ярослав Ракицкий, сборная Украины
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