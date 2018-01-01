Ракицкий пробросил мяч мимо ног Зинченко на тренировке сборной

Сборная Украины провела тренировку перед поединком Лиги наций с командой Чехии.

Cборная Украины провела предматчевую тренировку накануне поединка Лиги наций со сборной Чехии. Местом занятия тренерский штаб "сине-желтых" выбрал поле стадиона Солнечный, на котором играет команда Металлист-1925.

Во время выполнения нового упражнения, которое игрокам предложил Андреа Мальдера, - игры в квадрат в касание в ограниченном фишками пространстве, Ярослав Ракицкий пробросил мяч между ног Александру Зинченко.