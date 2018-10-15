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Степаненко: Дочкал - это не Месси или Роналду

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Полузащитник сборной Украины пообщался с прессой накануне матча с Чехией.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФФУ

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал об атмосфере команды, а также поделился впечатлениями от игры сборной Чехии против Словакии.

“Сейчас в сборной отличный микроклимат. У нас очень насыщенная и интересная программа подготовки, так что подходим к поединку в отличном настроении.

Если говорить про Чехию, то в их матче против Словакии было заметно, как изменилась мотивация и настрой команды. Но, помимо этого они не показали ничего выдающегося. Выделился Дочкал, который отдал две голевые передачи, но это не Месси или Роналду, так что мы будем концентрироваться на всей команде соперника”,- сказал Степаненко на пресс-конференциии.

Также своими ожиданиями от завтрашнего матча поделился и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что поединок Лиги наций Украина – Чехия состоится уже завтра на харьковском ОСК Металлист. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, сборная Украины, Лига Наций, Тарас Степаненко
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Комментариев (1)
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Дед Матвей  (аноним)  15.10.2018, 18:17
Оценка:  0
Дед Матвей
Степаненко-деревянный костолом.Зачем его куда то вызывают???
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