Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко: Менять модель игры в матче с Чехией не собираемся

Комментариев: 0
На предматчевой прес-конференции главный тренер сборной Украины по футболу рассказал о подготовке к матчу с Чехией .
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
sport.unian.ua

Накануне митча Лиги Наций против сборной Чехии с журналистами пообщался тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В первую очередь, он попросил болельщиков поддержать команду: “Завтра будет важная игра. Приходите на стадион. Мы нуждаемся в 12-ом игроке“.

Читай также: Шевченко: Хочу вывести свою команду на Чемпионат Европы 2020 года

- Вас удивил результат матча Словакия-Чехия?

- Лига Наций - это турнир, который был сделан для того, чтобы уровнять шансы всех команд. Группы ровные, все команды борются за результат.

- Не сыграют Кадержабек и Сочек. Насколько это серьезные потери?

- Это хорошие игроки, но мы должны волноваться за своих исполнителей.

- Как чувствуют себя Ярмоленко и Макаренко?

- Они уже несколько дней работают в общей группе. По состоянию здоровья никаких претензий.

- Будет ли изменена тактика с учетом изменений в сборной Чехии?

- Менять игровую модель мы не собираемся. Они чувствуют себя в ней комфортно. Но некоторые коррективы мы будем вносить.

- Определились с вратарской позицией?

- У нас есть три вратаря. Любой сможет завтра выйти и сыграть.

Матч Украина-Чехия состоится во вторник, 16 октября.

Поделись:
Теги: фубол, Лига Наций, сборная Украина по футболу, Андрей Шевченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: https:

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь