Шевченко: Менять модель игры в матче с Чехией не собираемся
Накануне митча Лиги Наций против сборной Чехии с журналистами пообщался тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В первую очередь, он попросил болельщиков поддержать команду: “Завтра будет важная игра. Приходите на стадион. Мы нуждаемся в 12-ом игроке“.
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- Вас удивил результат матча Словакия-Чехия?
- Лига Наций - это турнир, который был сделан для того, чтобы уровнять шансы всех команд. Группы ровные, все команды борются за результат.
- Не сыграют Кадержабек и Сочек. Насколько это серьезные потери?
- Это хорошие игроки, но мы должны волноваться за своих исполнителей.
- Как чувствуют себя Ярмоленко и Макаренко?
- Они уже несколько дней работают в общей группе. По состоянию здоровья никаких претензий.
- Будет ли изменена тактика с учетом изменений в сборной Чехии?
- Менять игровую модель мы не собираемся. Они чувствуют себя в ней комфортно. Но некоторые коррективы мы будем вносить.
- Определились с вратарской позицией?
- У нас есть три вратаря. Любой сможет завтра выйти и сыграть.
Матч Украина-Чехия состоится во вторник, 16 октября.
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