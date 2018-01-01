Шевченко: Менять модель игры в матче с Чехией не собираемся

На предматчевой прес-конференции главный тренер сборной Украины по футболу рассказал о подготовке к матчу с Чехией .

Накануне митча Лиги Наций против сборной Чехии с журналистами пообщался тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В первую очередь, он попросил болельщиков поддержать команду: “Завтра будет важная игра. Приходите на стадион. Мы нуждаемся в 12-ом игроке“.

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- Вас удивил результат матча Словакия-Чехия?

- Лига Наций - это турнир, который был сделан для того, чтобы уровнять шансы всех команд. Группы ровные, все команды борются за результат.

- Не сыграют Кадержабек и Сочек. Насколько это серьезные потери?

- Это хорошие игроки, но мы должны волноваться за своих исполнителей.

- Как чувствуют себя Ярмоленко и Макаренко?

- Они уже несколько дней работают в общей группе. По состоянию здоровья никаких претензий.

- Будет ли изменена тактика с учетом изменений в сборной Чехии?

- Менять игровую модель мы не собираемся. Они чувствуют себя в ней комфортно. Но некоторые коррективы мы будем вносить.

- Определились с вратарской позицией?

- У нас есть три вратаря. Любой сможет завтра выйти и сыграть.

Матч Украина-Чехия состоится во вторник, 16 октября.