Марлос - лучший игрок группы сборной Украины в Лиге Наций

Полузащитник сборной Украины получил наивысший балл от авторитетного издания Whosored.

Игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Марлос стал одним из лучших игроков двух стартовых туров Лиги Наций по версии Whoscored.

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Марлос возглавил топ футболистов, которые выступают в Лиге B - он получил 7,80 балла. Во второй группе лучшим стал защитник сборной России Роман Нойштендер (7,59 балла), в третьей - босниец Эдин Джеко (8,00 балла), четвертой - вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл (7,98 балла).