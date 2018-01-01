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Марлос - лучший игрок группы сборной Украины в Лиге Наций

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Полузащитник сборной Украины получил наивысший балл от авторитетного издания Whosored.
Марлос
Марлос
ua-football.com

Игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Марлос стал одним из лучших игроков двух стартовых туров Лиги Наций по версии Whoscored.

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Марлос возглавил топ футболистов, которые выступают в Лиге B - он получил 7,80 балла. Во второй группе лучшим стал защитник сборной России Роман Нойштендер (7,59 балла), в третьей - босниец Эдин Джеко (8,00 балла), четвертой - вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл (7,98 балла).

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Теги: футбол, сборная Украина по футболу, Марлос, Лига Наций
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Источник: whoscored.com

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