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Петряк – о венгерском языке: Я вообще не понимаю венгров, настолько сложно

Комментариев: 2
Полузащитник сборной Украины Иван Петряк прокомментировал сложности, связанные с выступлением в чемпионате Венгрии.
Иван Петряк
Иван Петряк
fradi.hu

Иван Петряк летом перешел в венгерский Ференцварош, где является одним из лидеров команды Сергея Реброва.

“Венгерский язык – настолько сложный, я не знаю, он там на уровне с китайским идет. Я думаю, что Станиславович (Сергей Ребров – прим.), тоже его никогда не выучит. Я вообще не понимаю венгров, настолько сложно“.

“Хорошо, что все на английском языке, конечно так проще. Станиславович все установки проводит на английском языке. Когда будет ребенок и скажет первые два слова, то я буду говорить, чтобы он учил английский. Пусть лучше он не будет знать математику или физику, но английский нужно знать, потому что в такой дискомфорт попадаешь“, – сказал Петряк в эфире программы Профутбол.

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Теги: футбол, Иван Петряк, Ференцварош
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Комментариев (2)
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Alexandr    15.10.2018, 18:49
Оценка:  0
Alexandr
Угорська мова відноситься до угро-фінської групи. Найближчі по мові до угорців (самоназва, мадяри), це ханти і мансі за Уралом. Звідти угорці і прийшли в Європу. Також споріднені з ними мови, це мокшанська, ерзянська, …, естонська, фінська.
гость  (аноним)  15.10.2018, 17:01
Оценка:  -1
гость
Да, видишь ли! Говорят что медведя можно запросто научить танцевать. Но вам как потомкам Ивана дурака котороому всё по щучьему веленью. конечно не под силу венгерский.
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