Петряк – о венгерском языке: Я вообще не понимаю венгров, настолько сложно

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк прокомментировал сложности, связанные с выступлением в чемпионате Венгрии.

Иван Петряк летом перешел в венгерский Ференцварош, где является одним из лидеров команды Сергея Реброва.

“Венгерский язык – настолько сложный, я не знаю, он там на уровне с китайским идет. Я думаю, что Станиславович (Сергей Ребров – прим.), тоже его никогда не выучит. Я вообще не понимаю венгров, настолько сложно“.

“Хорошо, что все на английском языке, конечно так проще. Станиславович все установки проводит на английском языке. Когда будет ребенок и скажет первые два слова, то я буду говорить, чтобы он учил английский. Пусть лучше он не будет знать математику или физику, но английский нужно знать, потому что в такой дискомфорт попадаешь“, – сказал Петряк в эфире программы Профутбол.