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Пресс-аташе сборной Украины пострадал из-за задания Коноплянки и Караваева

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Футболисты сборной Украины сыграли в теннисбол с игроками женской национальной команды.
Пресс-аташе сборной Украины пострадал из-за задания Коноплянки и Караваева
ФФУ

Евгений Коноплянка и Александр Караваев провели поединок по теннисболу против игроков женской сборной Украины.

Сильнее оказались мужчины, после чего они должны были придумать задание, которое исполнят проигравшие.

Наказание выполняли девушки, а постарадал пресс-аташе национальной команда Александр Гливинский. Подробнее тут:

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Теги: футбол, вне игры, видео, сборная Украины
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