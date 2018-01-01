Пресс-аташе сборной Украины пострадал из-за задания Коноплянки и Караваева

Футболисты сборной Украины сыграли в теннисбол с игроками женской национальной команды.

Евгений Коноплянка и Александр Караваев провели поединок по теннисболу против игроков женской сборной Украины.

Сильнее оказались мужчины, после чего они должны были придумать задание, которое исполнят проигравшие.

Наказание выполняли девушки, а постарадал пресс-аташе национальной команда Александр Гливинский. Подробнее тут: