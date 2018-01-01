Пресс-аташе сборной Украины пострадал из-за задания Коноплянки и Караваева
Футболисты сборной Украины сыграли в теннисбол с игроками женской национальной команды.
Евгений Коноплянка и Александр Караваев провели поединок по теннисболу против игроков женской сборной Украины.
Сильнее оказались мужчины, после чего они должны были придумать задание, которое исполнят проигравшие.
Наказание выполняли девушки, а постарадал пресс-аташе национальной команда Александр Гливинский. Подробнее тут:
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