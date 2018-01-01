Тренеры и игроки сборной Украины проведали украинских военных в госпитале

Андрей Шевченко и несколько игроков национальной сборной поздравили украинских военных с Днем защитника Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с Александром Шовковским, Андреем Пятовым, Тарасом Степаненко и Романом Яремчуком проведали украинских военных в одном из госпиталей Харькова.

Шевченко и игроки высказали слова благодарности украинским защитникам, которые пожертвовали своим здоровьем ради защиты Украины, а также пожелали скорейшего выздоровления.

Футболисты принесли с собой билеты на матч Украина - Чехия, который состоится в Хврькове 16 октября, а также мячи с автографами игроков сборной, футболки и другую атрибутику национальной команды.

Напомним, для победы Украины в своей группе в Лиге наций нашей сборной достаточно сыграть с Чехией.