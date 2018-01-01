Малиновский: Хотим выиграть матч для наших болельщиков

Руслан Малиновский рассказал о подготовке сборной к матчу против Чехии.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что в матче Лиги наций наша команда будет настроена на победу, а также отметил, что в коллективе царит отличная атмосфера.

"Готовимся к матчу с Чехией в отличном настроении. Никто не ходит пешком, все работают и выкладываются на тренировках на сто процентов. Стараются выполнять задания тренеров.

Мы играем с Чехией дома. На выезде мы показали, что можем обыгрывать эту команду. Если мы сыграем в свой футбол, то должны побеждать. Не нужно думать, что нас устраивает ничья. Хотим выиграть матч для наших болельщиков", – сказал Малиновский в эфире телеканала Футбол 1/2.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что победа Чехии над Словакией ничего не меняет в подготовке сборной Украины.

Напомним, для досрочной победы в группе Лиги наций Украине достаточно сыграть вничью с Чехией в Харькове 16 октября.