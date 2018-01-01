Жилмар: Очень неприятно, но главное это Львов, а не я

Бразильский специалист прокомментировал ситуацию со своей отставкой.

Бразильский тренер ФК Львов Жилмар прокомментировал свою неожиданную отставку.

“Очень неприятно, но главное это Львов, а не Жилмар. Федерация прислала клубу письмо, согласно которому я не могу продолжать работу, так как у меня нет лицензии категории PRO. Это действительно так, и я этого не скрывал.

Но я не понимаю, почему мне не сообщили об этой проблеме с самого начала. Когда я приехал из Китая, где у меня еще был год контракта, я показал все свои документы, и все было нормально. А теперь, после четырех туров меня отстраняют. Очень жаль. Надеюсь, что через какое-то время вернусь”,- приводит слова Жилмара ТК Футбол.

Главным кандидатом на замену специалиста является экс-тренер Вереса Владимир Мазяр.

Напомним, что до ситуации с отставкой, бразильский тренер заявлял, что планирует получить украинское гражданство.

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