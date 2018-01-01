Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жилмар: Очень неприятно, но главное это Львов, а не я

Комментариев: 0
Бразильский специалист прокомментировал ситуацию со своей отставкой.
Жилмар
Жилмар
ФК Львов

Бразильский тренер ФК Львов Жилмар прокомментировал свою неожиданную отставку.

“Очень неприятно, но главное это Львов, а не Жилмар. Федерация прислала клубу письмо, согласно которому я не могу продолжать работу, так как у меня нет лицензии категории PRO. Это действительно так, и я этого не скрывал.

Но я не понимаю, почему мне не сообщили об этой проблеме с самого начала. Когда я приехал из Китая, где у меня еще был год контракта, я показал все свои документы, и все было нормально. А теперь, после четырех туров меня отстраняют. Очень жаль. Надеюсь, что через какое-то время вернусь”,- приводит слова Жилмара ТК Футбол.

Главным кандидатом на замену специалиста является экс-тренер Вереса Владимир Мазяр.

Напомним, что до ситуации с отставкой, бразильский тренер заявлял, что планирует получить украинское гражданство.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Львов, Жилмар Тадеу да Силва
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь