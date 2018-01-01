Хацкевич: Меня волнует, что есть спрос на игроков Динамо

Наставник Динамо рассказал, почему в матче со Славией не было новичков.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, когда на поле выйдут новички, которых клуб подписал этим летом, а также прокомментировал возможное усиление команды в оставшиеся дни трансферного окна.

"Когда трансферное окно открыто, можно ждать усиления всегда. Меня волнует то, что есть спрос на наших футболистов. Но Супрягу в ближайшие 10-12 дней не увидим, у него была серьезная травма. Буэно с нами работает всего неделю, я должен полагаться на более опытных игроков", - сказал Хацкевич.

Напомним, накануне матча со Славией (2:0) Динамо представило своих новичков Владислава Супрягу и Виктора Буэно.

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