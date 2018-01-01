Жилмар отправлен в отставку из-за отсутствия необходимой лицензии

ФФУ вынудила Львов прекратить сотрудничество с бразильским тренером.

Главный тренер Львова Жилмар разорвал контракт с клубом по соглашению сторон, сообщает официальный сайт львовян.

Причиной такого решения стало письмо от ФФУ, согласно которому Жилмар не может быть тренером клуба УПЛ. У бразильца отсутствует необходимая лицензия. Более того, его лицензия выдана бразильской федерацией, которая не является соответствующим аналогом европейской.

Сам тренер пока еще не комментировал эту ситуацию.

Напомним, что недавно Жилмар заявил о желании получить украинское гражданство.

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