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Жилмар отправлен в отставку из-за отсутствия необходимой лицензии

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ФФУ вынудила Львов прекратить сотрудничество с бразильским тренером.
Жилмар
Жилмар
footballua.tv

Главный тренер Львова Жилмар разорвал контракт с клубом по соглашению сторон, сообщает официальный сайт львовян.

Причиной такого решения стало письмо от ФФУ, согласно которому Жилмар не может быть тренером клуба УПЛ. У бразильца отсутствует необходимая лицензия. Более того, его лицензия выдана бразильской федерацией, которая не является соответствующим аналогом европейской.

Сам тренер пока еще не комментировал эту ситуацию.

Напомним, что недавно Жилмар заявил о желании получить украинское гражданство.

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Теги: футбол, Львов, Жилмар Тадеу да Силва, ФФУ
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