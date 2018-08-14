Рома сделала первое предложение по Тайсону

Бразилец может оказаться в Италии уже сегодня.

Рома сделала Шахтеру первое предложение по Тайсону.

Итальянцы предлагают за 30-летнего полузащитника 15 миллионов евро, сообщает SportMediaset.

Решение Шахтера пока не известно.

4 процента от этой суммы полагаются первому клубу бразильца Интернасьоналю, который также претендовал на подписание Тайсона, но запрос в 11 миллионов от Шахтера заставил их передумать.

Напомним, что информацию об интересе со стороны итальянского клуба также подтвердил агент игрока.

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