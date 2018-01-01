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Алиев назвал размеры самых крупных штрафов и премиальных в Динамо

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Также полузащитник рассказал, куда можно было потратить эти деньги.
Александр Алиев
Александр Алиев
ФК Динамо

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, какие бывали штрафы и премиальные в Динамо, а также поделился своим способом, как потратить эти деньги.

“Бывало, что Игорь Михайлович Суркис и на 100 тысяч долларов мог оштрафовать. Тем не менее, я знал, когда к нему лучше подойти, например, после хорошей игры, что бы договориться, и он прощал.

Я бы не сказал, что мы зарабатывали больше всех в Украине, а премиальные всегда зависели от соперника. Самые большие были после Валенсии и ПСЖ, по 45 тысяч долларов. Тратить было особо некуда, разве что в казино сходить”,- сказал Алиев на пресс-конференции Sport.ua.

Также Александр заявил, что в своей карьере ни о чем не жалеет.

Напомним, что недавно украинец нашел себе новый клуб.

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Теги: футбол, Динамо, Александр Алиев
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