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Алиев: Я - пример для молодых парней

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Полузащитник заявил, что ничего бы не стал менять в своей карьере.
Александр Алиев
Александр Алиев
footballua.tv

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что ни о чем не сожалеет, и не стал бы ничего менять в своей  карьере.

“Мне нечего исправлять в моей карьере. Да, я недоволен тем, что мало поиграл в Динамо, но менять ничего бы не стал. Возможно, делал бы поменьше своих нарушений, но это молодость… Думаю, Я – пример для молодых парней, которые должны не повторять моих ошибок.

Мы спортсмены и тоже люди. Нам тоже нужно расслабляться, но подходить к этому с умом. Если захотелось напиться, то следует закрыться где-то, чтобы никто не узнал. Если увидят, то начнут тыкать пальцами. Хотя, меня это никогда особо не волновало”,- сказал Алиев на пресс-конференции Sport.ua.

Напомним, что недавно украинец нашел себе новый клуб.

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Теги: футбол, Александр Алиев
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
SAId    14.08.2018, 12:44
Оценка:  -1
SAId
не факт....
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