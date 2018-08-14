Алиев: Я - пример для молодых парней

Полузащитник заявил, что ничего бы не стал менять в своей карьере.

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что ни о чем не сожалеет, и не стал бы ничего менять в своей карьере.

“Мне нечего исправлять в моей карьере. Да, я недоволен тем, что мало поиграл в Динамо, но менять ничего бы не стал. Возможно, делал бы поменьше своих нарушений, но это молодость… Думаю, Я – пример для молодых парней, которые должны не повторять моих ошибок.

Мы спортсмены и тоже люди. Нам тоже нужно расслабляться, но подходить к этому с умом. Если захотелось напиться, то следует закрыться где-то, чтобы никто не узнал. Если увидят, то начнут тыкать пальцами. Хотя, меня это никогда особо не волновало”,- сказал Алиев на пресс-конференции Sport.ua.

Напомним, что недавно украинец нашел себе новый клуб.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!