Самые дорогие украинские игроки: Зинченко и Лунин серьезно подорожали

Transfermarkt обновил данные по цене футболистов мира.

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов в начале нового сезона, что изменило расклады в рейтинге самых дорогих украинских футболистов.

Самым дорогим украинским футболистом остается Андрей Ярмоленко, который летом сменил Боруссию на Вест Хэм. Стоимость 28-летнего полузащитника упала на 3 миллиона и теперь составляет 23 миллиона евро.

На второе место вышел игрок Ман Сити Александр Зинченко, который за прошлый сезон подорожал на 7 млн евро и достиг цены в 15 млн.

С 9 до 10 млн подорожал Евгений Коноплянка, столько же добавил в цене и Тарас Степаненко, которые делят 4-5 место, уступая Марлосу, цена на которого не изменилась.

Отметим подорожание почти в 2,5 раза вратаря Андрея Лунина, который перешел из Зари в мадридский Реал и его цена выросла с 3,5 млн евро до 8,5 млн евро, что вывело его на шестое место рейтинга.

Добавим, что отлично начавший сезон в Генке Руслан Малиновский с ценой в 4 млн евро находится на 11-й позиции и имеет все шансы уже в следующем обновлении подняться в топ-10.

1. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 20 млн евро

2. Александр Зинченко (Ман Сити) – 15 млн евро

3. Марлос (Шахтер) – 11 млн евро

4. Тарас Степаненко (Шахтер) – 10 млн евро

4. Евгений Коноплянка (Шальке) – 10 млн евро

6. Андрей Лунин (Реал) – 8,5 млн евро

6. Ярослав Ракицкий (Шахтер) – 8,5 млн евро

8. Виктор Цыганков (Динамо) – 8 млн евро

9. Денис Гармаш (Динамо) – 5 млн евро

10. Виктор Коваленко (Шахтер) – 4,5 млн евро

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