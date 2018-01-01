Украинские футболисты избили таксиста, отказавшись ему платить

Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Трое футболистов ровенского Вереса избили таксиста у себя в городе, отказавшись платить за предоставленную услугу.

Как рассказали в местной полиции, к ним обратился водитель такси. Вскоре были найдены и нападавшие, которые отрицали свою вину, но таксист их опознал.

"21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности. Они были в состоянии опьянения, каждый из них надул больше одного промилле (норма в Украине – не более 0,2 промилле, – ред)", - сообщила инспектор патрульной полиции области Александра Холова.

Позже местные СМИ опознали в нападавших игроков Вереса - Антона Котляра, Виктора Барабаша и Дмитрия Заикина. В полиции подтвердили их имена и даты рождения.

В клубе отреагировали оперативно и на своем сайте объявили о расторжении контрактов со всеми тремя исполнителями "за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и попытку скрыть свое участие в инциденте".

В Вересе отметили, что считают поведение футболистов недопустимым и будут содействовать следствию, чтобы виновные были наказаны согласно законодательству.

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