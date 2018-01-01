Агент Тайсона рассказал о переговорах с Ромой
Бразилец точно не вернется на родину.
Бразильский полузащитник Шахтера Тайсон может перейти в Рому. Эту информацию подтвердил представитель игрока Диего Дорнеллес.
"Итальянский бизнесмен обратился ко мне, чтобы узнать об условиях трансфера Тайсона. Да, вероятность осуществления перехода действительно есть", - подтвердил Диего Дорнеллес.
При этом Дорнеллес уточнил, что в Бразилию его клиент пока не вернется, поскольку Шахтер отказался продавать игрока дешевле, чем за сумму в 11 миллионов евро.
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