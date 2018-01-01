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Агент Тайсона рассказал о переговорах с Ромой

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Бразилец точно не вернется на родину.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Бразильский полузащитник Шахтера Тайсон может перейти в Рому. Эту информацию подтвердил представитель игрока Диего Дорнеллес.

"Итальянский бизнесмен обратился ко мне, чтобы узнать об условиях трансфера Тайсона. Да, вероятность осуществления перехода действительно есть", - подтвердил Диего Дорнеллес.

При этом Дорнеллес уточнил, что в Бразилию его клиент пока не вернется, поскольку Шахтер отказался продавать игрока дешевле, чем за сумму в 11 миллионов евро.

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Теги: Тайсон, трансфер, шахтер
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