Беседин: К матчу со Славией подойдем с другой тактикой

Артем Беседин прокомментировал критику в свой адрес.

Нападающий Динамо Артем Беседин заявил, что к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии команда подготовила другую тактику.

Об этом игрок рассказал во время пресс-конференции накануне матча.

"Мы сделали выводы и подойдем к завтрашнему матчу уже с другой тактикой. Будем играть иначе. Важно лишить их подборов, поскольку в Праге они сделали их очень много.

Я не обращаю внимания на критику. Для меня важны лишь победы команды. Я не знаю, кто будет играть завтра, например, но если выйду я - будут делать все возможное, чтобы мы победили. Все остальное не имеет значения", - цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Ранее тренер Славии отметил, что игра Динамо дома отличается от той, что они ведут на выезде.

Напомним, ответный матч Динамо - Славия состоится 14 августа на НСК Олимпийский в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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