Буэно: Рад надеть футболку Динамо и выступать в ЛЧ и ЛЕ

Новичок Динамо прокомментировал свой переход в киевский клуб.

Витор Буэно, который на правах аренды будет выступать за Динамо в течение двух лет, прокомментировал свой переход в киевский клуб.

"Я очень рад, что сегодня могу надеть футболку Динамо, потому что смогу выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Надеюсь своей игрой завоевать доверие фанатов Динамо и помочь команде в достижении успехов", – сказал Буэно на пресс-конференции во время представления Динамо новичков.

Ранее Владислав Супряга также прокомментировал свой переход в Динамо.

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