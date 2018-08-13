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Буэно: Рад надеть футболку Динамо и выступать в ЛЧ и ЛЕ

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Новичок Динамо прокомментировал свой переход в киевский клуб.
Витор Буэно
Витор Буэно
ФК Динамо

Витор Буэно, который на правах аренды будет выступать за Динамо в течение двух лет, прокомментировал свой переход в киевский клуб.

"Я очень рад, что сегодня могу надеть футболку Динамо, потому что смогу выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 

Надеюсь своей игрой завоевать доверие фанатов Динамо и помочь команде в достижении успехов", – сказал Буэно на пресс-конференции во время представления Динамо новичков

Ранее Владислав Супряга также прокомментировал свой переход в Динамо.

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Теги: Витор Буэно, Динамо, чемпионат Украины по футболу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.08.2018, 20:33
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